Problem in Rommerskirchen Erneut illegal Altreifen entsorgt

Zuletzt geschah es im Zwei-Wochentakt, inzwischen sind die Täter offensichtlich dazu übergegangen, beträchtliche Mengen an wildem Müll wöchentlich im weit verzweigten Wirtschaftswegenetz der Gemeinde zu entsorgen. Diesmal wurde eine Vielzahl illegaler Reifen auf einem Wirtschaftsweg in Verlängerung der Feldstraße entdeckt. Auch wenn es solche Vorfälle in den vergangenen Jahren immer wieder einmal gab, in seiner derzeitigen Häufigkeit ist das Phänomen nach den Worten von Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert „absolut neu: In diesem Ausmaß war dies in Rommerskirchen bisher nicht bekannt.“ Der Bauhof hat den wilden Müll inzwischen entsorgt, die Gemeinde hat einmal mehr Strafanzeige erstattet. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei oder dem Ordnungsamt zu melden.