Neues Angebot in Rommerskirchen : Seniorencafé hat Premiere in Anstel

Was sich andernorts bereits bewährt hat, soll nun auch in Anstel zu einer festen Einrichtung werden: Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1300 will ein Senioren-Café etablieren, das einmal im Monat angeboten werden soll. Start ist in der kommenden Woche, am 4. März. „Das Café soll ab dann immer am ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr öffnen“, kündigt Peter Mahr an, der Präsident und Seniorenbeauftragte der Bruderschaft.