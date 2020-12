Ab 23. Dezember : Postfiliale in Rommerskirchen wird umgebaut – Pakete rechtzeitig abholen

Rommerskirchen Ab dem 23. Dezember bleibt die Postfiliale im Center am Park an der Venloer Straße vorübergehend geschlossen. Grund dafür sind Umbaumaßnahmen im Lottoshop Zellekens, in dem sich die Postfiliale befindet.

Laut Informationen der Deutschen Post gehen Postfachsendungen ab Mittwoch in die Zustellung. Das heißt, sie werden per Postboten in die Hausbriefkästen zugestellt.

Paketsendungen, die bis Dienstagabend nicht abgeholt wurden, werden am Mittwochmorgen in die Ausweichfiliale in der Grevenbroicher Südstadt am Herkenbuscher Weg 28 gebracht. Nachdem die Mitarbeiter sie dort einsortiert haben, werden diese Sendungen ab Mittwochnachmittag abholbereit sein.

„Im Moment machen wir bei allen Paketen, die nicht beim ersten Versuch zugestellt werden konnten, einen zweiten Zustellversuch“, sagt Post-Pressesprecher Achim Gahr. Auf diese Weise solle die Zahl der Benachrichtigungen in den Briefkästen und die dadurch notwendige Abholung der Sendungen in der Filiale durch die Empfänger reduziert werden.

Um für Postkunden, die von dem Umbau der Filiale im Center am Park betroffen sind, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten, wird die Post dort ab Mittwoch vor der Filiale ein Fahrzeug platzieren. Dort können Kunden trotz der Schließung Retouren und zuvor online freigemachte Pakete und Päckchen abgeben. Die Annahme der Sendungen erfolgt zu den üblichen Öffnungszeiten.

Die Umbauarbeiten in der Postfiliale sollen planmäßig bis zum 6. Januar abgeschlossen werden. Ab Donnerstag, 7. Januar, sind dann alle Postdienstleistungen wieder wie gewohnt zu den Öffnungszeiten des Lottoshops in der Filiale abwickelbar. Auch die Zustellung der Postfachsendungen an die Hausbriefkästen endet dann, und die Sendungen sind wieder in der Filiale abzuholen.

