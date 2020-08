Polizeieinsatz am Samstagabend : Randale im Flüchtlingsheim in Deelen

Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot am Samstag wegen Randale in der Flüchtlingsunterkunft in Deelen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Deelen Randale am Samstagabend in einem Flüchtlingsheim in Rommerskirchen-Deelen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot dort erschienen. Die Gemeinde erstattete Anzeige.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zerbrochene Fensterscheiben und Türen in der Flüchtlingsunterkunft in Deelen. Dort randalierten nach Auskunft der Gemeinde Rommerskirchen sechs der zwölf Bewohner am Samstagabend. Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot und stellte fest, dass eine Bewohnergruppe die große Hitze und die eigene Perspektivlosigkeit in Vandalismus umgesetzt hatte.