Einsatz in Rommerskirchen : Motocross-Fahrer flüchten vor Polizeiwagen

Einsatz in Rommerskirchen

Ein Streifenwagen der Polizei konnte am Montag zwei halsbrecherisch fahrenden Motocross-Fahrern auf unebenem Gelände nicht mehr folgen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Rommerskirchen Die Polizei sucht zwei Motocross-Fahrer, die am Montagabend vor einem Streifenwagen flüchteten und über unwegsames Gelände entkamen.

(NGZ) Am Montag gegen 20 Uhr erhöhten zwei Motocross-Fahrer auf der Venloer Straße beim Erblicken der Beamten unmittelbar ihre Geschwindigkeit, ignorierten die Anhaltezeichen und flüchteten in teils halsbrecherischer Weise zunächst über die Vanikumer Straße, über weitere Straßen und Feldwege in unebenes Gelände. Wie die Polizei mitteilt, trugen die Cross-Maschinen keine Kennzeichen. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen Straßengefährdung durch rücksichtsloses Fahren und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.