Polizei ermittelt in Rommerskirchen : Unfallflucht nach einer alkoholisierten Motorradfahrt

Polizei ermittelt in Rommerskirchen

Rommerskirchen Ein 21 Jahre alter Mann hatte alkoholisiert mit einer Kawasaki einen Unfall gebaut und war geflüchtet. Zuvor hatte er laut Polizei die Schlüssel des Sportbikes auf einer privaten Feier an sich genommen und war mit hoher Geschwindigkeit die Venloer Straße auf und ab gefahren.

(NGZ) Ein Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit beschäftigt die Polizei: Am Samstag gaben Anwohner gegen 23.20 Uhr der Polizei den Hinweis auf einen verdächtigen Motorradfahrer, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit immer wieder die Venloer Straße rauf und runterfuhr. Während der Fahndung entdeckte die Polizei die Kawasaki, die an der Alfred-Nobel-Allee schwer beschädigt neben einem Zaun lag. Vom vermeintlichen Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Zwischenzeitlich hatte sich auch der Halter des Motorrades bei der Polizei gemeldet. Allem Anschein nach hatte der Unfallflüchtige, mutmaßlich ein 21 Jahre alter Mann, den Schlüssel des Sportbikes auf einer privaten Feier an sich genommen. Ob mit oder ohne Wissen des Eigentümers, ist Bestandteil der Ermittlungen. Gegen 0.20 Uhr konnten Polizeibeamte den 21-Jährigen in Vanikum nach kurzer Verfolgung stellen. Er stand unter Alkoholeinfluss, was ein Test bestätigte: Sein Promillewert lag deutlich über dem Erlaubten. Die Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt auf der Wache.