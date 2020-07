Politik in Rommerskirchen : UWG will wieder in Fraktionsstärke in den Gemeinderat

UWG will wieder in Fraktionsstärke in den Gemeinderat

Rommerskirchen Für die Kommunalwahl am 13. September hat die UWG Rommerskirchen alle 16 Wahlbezirke besetzt. Die Reserveliste führt Fraktionsvorsitzende Ulrike Sprenger auf Platz 1 an.

In allen 16 Wahlbezirken der Gemeinde geht die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Rommerskrichen am 13. September an den Start. Bei einer coronabedingt um gut ein Vierteljahr verschobenen Mitgliederversammlung in der Aula der Gillbachschule nominierte die UWG ihre Bewerber und stellte die Reserveliste auf.