Politik in Rommeskirchen Soll der Rat der Gemeinde verkleinert werden?

Aktuell hat der Rat der Gemeinde 32 Sitze. Davon fallen 16 auf die SPD, neun auf die CDU, drei auf die Grünen, zwei auf die FDP und je einer auf UWG und AfD. Eine Verkleinerung des Rates würde sich auch auf die Wahlbezirkseinteilung auswirken. Derzeit ist Rommerskirchen mit seinen 17 Ortschaften in 16 Wahlbezirke aufgeteilt (bei etwa 14.000 Einwohnern). In der heutigen Zeit stelle es sich immer schwieriger dar, Bürgerinnen und Bürger für die Kommunalpolitik zu begeistern, was die Parteien vor die Herausforderung stelle, Wahlbezirke mit Direktkandidaten zu besetzen, heißt es in der Informationsvorlage. „Wir denken, dass aber gerade die Anzahl der Wahlkreise eine wichtige Rolle spielt und Vielfalt im Rat sichert“, meint Annette Greiner. „Die Bürgernähe, die dadurch entsteht, ist Dreh- und Angelpunkt, es wäre ein denkbar schlechter Schachzug, weil die Schwelle, sich zu beteiligen, noch größer würde.“ Weiter führt sie aus: „So kann man sukzessive auch junge Leute an das Ehrenamt heranführen.“