Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Rommerskirchen : CDU verzichtet auf Bürgermeisterkandidaten

CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Michael Willmann. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Die CDU Rommerskirchen will zur Kommnalwahl am 13. September ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten antreten. Die Union will die Arbeit von Bürgermeister Martin Mertens „konstruktiv-kritisch“ begleiten.