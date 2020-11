Politik in Rommerskirchen : Zwei Stellvertreterinnen für Mertens

Rommerskirchen Bianka Mischtal (CDU) erhielt 18, Ellen Klingbeil (SPD) 13 Stimmen bei der Ratssitzung. Damit tauschen die beiden Bürgermeister-Stellvertreterinnen ihre Plätze. Mindestens drei SPD-Ratsmitglieder stimmten für die CDU-Kandidatin.

Unter Corona-Schutzbedingungen tagte am Donnerstag Nachmittag der neue Gemeinderat in der Ansteler Schützenhalle, in der im Gegensatz zum Ratssaal der nötige Abstand einzuhalten war. In der konstituierenden Sitzung wählten die Ratsmitglieder die Stellvertreter von Bürgermeister Martin Mertens (SPD): Ellen Klingbeil (SPD) und Bianka Mischtal (CDU). Dabei gab es einen Tausch in der Reihenfolge: Bianka Mischtal (45), ist jetzt erste Vize-Bürgermeisterin, während Ellen Klingbeil (67) zweite Stellvertreterin wurde.