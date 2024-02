Kulturcafé in Rommerskirchen Polit-Kabarett mit Sebastian Schnoy

Allein das Spaßen hat es ihm nicht angetan, wenn er ausruft: „Die größten Fehler des Jahrhunderts wiederholen sich derzeit“ oder „Warum ist die Sehnsucht nach Diktatur so groß?“ Im Rheinland lache man bereitwillig, nimmt er das Publikum von Anfang an mit. „Putin? Keine Sorge, der kommt nicht“, so beschwichtigte er, „denn es gibt in Deutschland keine einzige Brücke, über die ein Panzer fahren kann.“ Das Lachen bleibt auch im Hals stecken, wenn er Erdogan aufs Korn nimmt, der angeblich den ersten Flug zum Halbmond plane. Ideologisch, befindet der Schnelldenker und -sprecher, seien sehr viele Verführer unterwegs. Wer derzeit zwischen den politischen Lagern irrlichtere, den solle man herüberziehen. Argumentieren pro wahrer Demokratie, so lautet sein Credo.