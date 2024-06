Pfarrer aus Rommerskirchen hatte die Idee Besonderer Taufgottesdienst am Straberger See

Die Pfarrerinnen Anne Benninghoff aus Bedburg-Kirchherten, Daniela Meyer-Claus aus Nievenheim und Alexandra Rosener aus Grevenbroich sowie die Pfarrer Thorben Golly aus Rommerskirchen, Rene Bamberg aus Jüchen und Thomas Winkler aus Wevelinghoven wechselten sich in der Ansprache an die verschiedenen Gemeinden ab. Ein bunter Haufen aus verschiedenen Gemeinden sei heute zusammen gekommen, um den Taufgottesdienst gemeinsam zu feiern, sagte Alexandra Rosener. Vom Baby über das Kleinkind bis zum Erwachsenen seien die Täuflinge unterschiedlichen Alters und in verschiedenen Lebenssituationen und heute vereint in der Gemeinschaft. Der Gedanke der Taufe sei es, in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen und von Gott angenommen zu werden. Es wurde gesungen und gemeinsam gebetet, bevor die Täuflinge jeweils von ihren Geistlichen im See getauft wurden. Die Gäste standen am Ufer, während der Taufspruch gesprochen wurde und die Täuflinge mit dem Wasser in Berührung kamen oder ganz untertauchten. Im Anschluss wurde die Taufkerze gemeinsam entzündet.