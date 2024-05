Partylocation in Rommerskirchen Grillhütte Nettesheim erfreut sich großer Beliebtheit

Die 2023 neu errichtete Grillhütte vor dem Sportplatz „Am Frohnhof“ ist offenbar auf bestem Wege, ihr in den frühen 1980er Jahren erbautes „Vorgängermodell“ an Beliebtheit zu übertreffen – so manches rauschende Fest wurde an dieser Stelle schon in der Vergangenheit gefeiert. So ist die Grillhütte in diesem Jahr bereits jetzt an nahezu jedem Wochenende bis zum Saisonschluss am 31. Oktober ausgebucht (Beginn der Saison ist stets am 1. April).