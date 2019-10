Partnerschaftskomitee Rommerskirchen-Mouilleron : Freundschaft zu Frankreich beginnt schon in der Kita

15 Jugendliche aus Deutschland verbrachten im Sommer mit 15 gleichaltrigen Franzosen einen Teil der Ferien. Foto: Verein

Rommerskirchen Das Partnerschaftskomitee Mouilleron le Captif plant neue Aktionen.

Auch wenn seine Aktivitäten 2019 noch keineswegs erschöpft sind, hat sich das Partnerschaftskomitee Mouilleron le Captif jetzt schon einmal mit den Planungen für 2020 beschäftigt. Im Mittelpunkt steht kommendes Jahr der Besuch einer Rommerskirchener Delegation in der französischen Partnergemeinde. Ramona Wehry, seit einem Jahr Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, geht davon aus, dass erneut „eine Busladung voll Rommerskirchener“ die Reise mitmachen wird. Einen Jugendaustausch soll es nach dem Besuch von 15 Heranwachsenden aus Rommerskirchen in der Vendée im vergangenen Sommer auf Wunsch der Veranstalter in Mouilleron le Captif im kommenden Jahr aber nicht geben, wie Wehry sagt.

Bereits jetzt lädt sie Mitglieder und alle Frankreichfreunde zur Verkostung des neuen Beaujolais Primeur ein, die ganz nach französischer Tradition am dritten Donnerstag im November, also am 21. des Monats, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Sinsteden stattfinden wird. Neben dem jungen Rotwein werden dabei auch wieder französische Spezialitäten angeboten. Eingeführt hat die Primeur-Verkostung beim Partnerschaftskomitee vor einigen Jahren dessen damaliger Vorsitzender Michael Willmann. Zur Vorbereitung und Erleichterung der Planung bittet das Komitee um eine formlose Anmeldung unter rokimouilleron@gmx.de oder 02183 417328.

Am dritten Advent wird sich das Komitee wieder auf dem Weihnachtsmarkt präsentieren. Dort gibt es auch weitere Informationen über die Reise am Himmelfahrtwochenende im Mai 2020.

Ramona Wehry selbst wird bereits am 14. November die „Frankreich Kindergarten AG“ in der Tagesstätte Sonnenhaus fortführen. Schon jetzt ist sie gespannt, ob dann die von ihr bereits „eingefädelte“ virtuelle Begegnung mit einem französischen Kindergarten tatsächlich zustande kommen wird, bei der sich die Jungen und Mädchen auf beiden Seiten via Skype kennen lernen können. Auch wenn es nur um einzelnen Wörter und Liedzeilen gehen kann, die sich die Kinder einprägen – mit dem Kennenlernen anderer Kulturen lasse sich nicht früh genug beginnen, ist Ramona Wehry überzeugt.

Ihre Tätigkeit an der Volkshochschule will die Vorsitzende wiederaufnehmen. Offen ist allerdings noch, ob es bereits im Frühjahrssemester 2020 wieder Französisch-Kurse mit Ramona Wehry geben wird.