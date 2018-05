Rommerskirchen : Partnerschaft mit Mouilleron lebt

Rommerskirchen Im französischen Mouilleron-le-Captif hat der langjährige Bürgermeister Philippe Darniche sein Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Jacky Godard abgetreten. Willmann kündigt Rückzug an.

Kurz vor Pfingsten wird seit inzwischen mehr als 15 Jahren in der Gemeinde stets die deutsch-französische Freundschaft in besonderer Weise manifestiert. Dann nämlich finden die wechselseitigen Besuche in der Partnergemeinde Mouilleron-le-Captif und in Rommerskirchen statt. Diesmal war es am Rommerskirchener Partnerschaftskomitee, in die Vendée zu reisen, wobei die Delegation von rund 40 Frankreich-Freunden von Bürgermeister Martin Mertens, dem Komitee-Vorsitzenden Michael Willmann und seiner Stellvertreterin Ramona Wehry sowie dem früheren Bürgermeister Albert Glöckner als Vorstandsmitglied angeführt wurde.

Nach der 900 Kilometer langen Busreise konnten die Rommerskirchener Gäste erst einmal ausspannen, ehe sie das umfangreiche Ausflugsprogramm in Angriff nahmen, das die französischen Gastgeber für die deutschen Freunde auch diesmal zusammengestellt hatten. Einer der Ausflüge führte an die Atlantikküste, ein anderer in die nahegelegene Stadt Nantes, wo der Botanische Garten, Jules Vernes berühmter Maschinenpark auf der "Insel von Nantes" und auch das Schloss der Herzogin Anne de Bretagne zu den touristischen Highlights gehören.

Info Apértif francais ist neu im Angebot Was Französischer Stammtisch Wo Café Stüffje im Kreiskulturzentrum Sinsteden Wann Jeden zweiten Samstag um 11 Uhr, ein bis zwei Stunden lang; ohne Anmeldung Termine 2018 14.Juli, 8. September, 13. Oktober, 10. Nov., 8. Dez.

Im Ruhestand willkommen heißen konnte der 2014 aus dem Amt geschiedene Rommerskirchener Ex-Bürgermeister Albert Glöckner seinen langjährigen Kollegen Philippe Darniche, mit dem er im Jahre 2002 die "Geburtsurkunde" der Partnerschaft unterzeichnet hatte. Darniche, der nach wie vor Senator in Paris ist, hatte sein Bürgermeisteramt im April an seinen langjährigen Stellvertreter Jacky Godard abgegeben. Da der diesmal verhindert war, konnte Philippe Darniche beim offiziellen Empfang der Kommune doch noch einmal seine gewohnte Rolle spielen. Martin Mertens überbrachte dem amtierenden wie dem aus dem Amt geschiedenen Bürgermeister Leckereien aus der Region, so etwa aus der Ölmühle Vanikumer Lindenhof.



In seiner Ansprache beim Besuch machte Mertens deutlich, wie sehr ihm die deutsch-französische Freundschaft, die durch Altbürgermeister Albert Glöckner ins Leben gerufen worden war, am Herzen liegt. "Sie ist ein großes Erbe, das Charles de Gaulle und Konrad Adenauer hinterlassen haben. Die Freundlichkeit und Herzlichkeit, mit der die Bürgerinnen und Bürgern uns in Mouilleron-le-Captif jedes Mal aufnehmen, legt Zeugnis ab von der tiefen Freundschaft, die uns verbindet", betonte Mertens.

Für eine Überraschung sorgte der Rommerskirchener Komitee-Vorsitzende Michael Willmann. Er verriet in seinem Grußwort, dass er dieses letztmals in seiner Funktion als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees halte. Nach seiner Rückkehr bestätigte er, dass er den Komitee-Vorsitz im kommenden Herbst abgeben wolle.

Seine Stellvertreterin Ramona Wehry wird derweil die deutsch-französische Jugendbegegnung leiten, die vom 15. bis 22. Juli im Dreiländereck von Deutschland, Luxemburg und Belgien stattfinden wird, und an der jeweils 15 Jugendliche aus beiden Partnergemeinden teilnehmen.

