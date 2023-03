Osterferien in Rommerskirchen Dieses spaßige Programm erwartet Kinder und Jugendliche

Auch im Jugendhaus „JUST-in“ ist ein Angebot geplant. „Im JUST-in reisen wir in diesen Osterferien durch die Welt und schauen uns an, was es alles zu erleben gibt“, teilen die Veranstalter mit. Das Angebot reicht vom Spielen und Kochen übers Basteln. Am Montag, 3. April, geht es los. Montag, Mittwoch und Donnerstag findet das Angebot jeweils von zehn bis 14 Uhr statt und zwar in und rund um das Jugendhaus in Rommerskirchen. Am Dienstag, 4. April, trifft die Gruppe sich schon um neun Uhr am Bahnhof in Rommerskirchen und reist gemeinsam nach Köln. Dort taucht sie ein in die arabische Kultur: eine Moschee wird besichtigt und arabische Köstlichkeiten verkostet. Auch an diesem Tag endet das Angebot gegen 14 Uhr. Eingeladen sind alle jungen Leute zwischen acht und zwölf Jahren und die Teilnehmergebühr beträgt zehn Euro. Auch bei dieser Veranstaltung ist ein Eintrag auf die Warteliste noch möglich. Anmeldungen für die Warteliste senden Interessierte an: just-in@kja-duesseldorf.de.