Ortsteilgespräch in Rommerskirchen : Sportplatz in Nettesheim wird runderneuert

Sportplatz in Nettesheim wird runderneuert

Ortsteilgespräch in Rommerskirchen

Der alte Sportplatz in Nettesheim soll wieder in Schuss gebracht werden. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Frixheim/Nettesheim In einigen Jahren könnte außerdem ein Neubaugebiet zwischen Frixheim und Anstel entstehen.

Der frühere Reserveplatz des 1990 mit dem damaligen SV Rommerskirchen fusionierten TuS Gilbach soll komplett neu gestaltet werden. Schon am heutigen Mittwoch wird nach den Worten von Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert die Ausschreibung gestartet, wie jetzt beim Ortsteilgespräch in der örtlichen Gemeinschaftsgrundschule zu erfahren war.

Für Herbst rechnet Reimert mit der Vergabe, und noch Ende 2019 könnte mit dem Umbau des Platzes begonnen werden. Die Kosten für das Projekt bewegen sich in einem kleineren sechsstelligen Bereich, wobei eine großzügige Förderung in Aussicht steht. Reguläre Fußballspiele gibt es auf dem aus den 1960er Jahren stammenden Gelände schon seit bald 30 Jahren nicht mehr. Das Team des bundesweit erfolgreichen Fahrsportlers Florian Wißdorf trainiert dort seit gut einem Jahrzehnt und hat in dieser Zeit das Gelände instand gehalten. Auch ein Highlander-Team aus Oekoven nutzt das Gelände mittlerweile zu Trainingszwecken.