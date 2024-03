Angebot in Rommerskirchen Viele Bürger beim Ortsteilgespräch in Sinsteden

Um das noch verbleibende Teilstück wird sich aufgrund einer Vereinbarung mit dem Kreis die Gemeinde kümmern. Wie Reimert betonte, ist angesichts der 2017 in Betrieb gegangenen Ortsumgehung ein ökologischer Ausgleich Pflicht und durch den Flächennutzungsplan gesetzlich vorgeschrieben. Insgesamt 2800 Quadratmeter Fläche der alten Straßen müssen wieder zurückgebaut werden. Die vorhandene Fahrbahn an den beiden Ortseingängen wird von sechs auf acht Meter Breite verkleinert. Der Radweg sowie der Trennstreifen werden in der ursprünglichen Form erhalten bleiben. Im Abschnitt Poststraße bis Schulstraße wird die Fahrbahn auf ca. 4,50 Meter bis 5 Meter verengt. Der Einfahrtsbereich in den Ort soll durch ein Baumtor aufgewertet werden. Auch die Bushaltestellen werden in dem Zuge barrierefrei umgebaut. Da diese Maßnahme zu 100 Prozent gefördert wird, entstehen der Verwaltung dafür keine Kosten.