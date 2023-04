Ortsteilgespräch in Rommerskirchen Bau der B477n war Top-Thema in Anstel

Viele Bürgerinnen und Bürger von Anstel sind ausgesprochen zufrieden mit ihrem Ortsteil in der Gemeinde Rommerskirchen und der schönen Gemeinschaft innerhalb des Dorfes. So war jedenfalls der Tenor beim Ortsteilgespräch am Montagabend. Zwar waren mehr Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor Ort als Bürgerinnen und Bürger, was einerseits am schönen Wetter gelegen haben könnte, andererseits aber auch daran, dass es nur wenig Kritik gibt. „Eigentlich ist das doch ein gutes Zeichen“, meint Gabi Paulus, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU.