Verkehr in Rommerskirchen Fußweg an der Ortsdurchfahrt Widdeshoven soll breiter werden

Die K27, besser bekannt als Hoeninger Straße und Ortsdurchfahrt durch Widdeshoven, ist an einigen Stellen für Fußgänger nicht gut passierbar. Mit Rollator oder Kinderwagen müssen Passanten oft auf die Straße ausweichen. Als die Straße vor über 20 Jahren als Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Rommerskirchen und des Rhein-Kreises Neuss ausgebaut und auch die Gehweganlagen neu gestaltet wurden, konnte wegen der zur Verfügung stehenden Flächen der Gehweg nicht durchgängig in der erforderlichen Mindestbreite angelegt werden. Das will die Verwaltung nun ändern. Am Donnerstag soll der Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität in seiner Sitzung der Verbreiterung zustimmen.