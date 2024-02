Ordnugsamt in Rommerskirchen Rund um die Uhr im Einsatz für die Gemeinde

Die Aufgaben des Ordnungsamtes sind gesetzlich festgeschrieben und drehen sich um Gefahrenabwehr. Konkret ergibt sich ein erstaunlich breites Betätigungsfeld. So kümmern sich die Ordnungskräfte zum Beispiel um entfernte Gullydeckel, die Unterbringung von herrenlosen Tieren oder die Beseitigung von Kampfmitteln. In den meisten Fällen wird der Bereitschaftsdienst gerufen, wenn psychisch kranke Menschen zwangsweise eingewiesen werden müssen. Das kann zum einen sein, wenn eine Person mit Selbstmord droht, zum anderen aber auch, wenn ein Mensch plötzlich aggressiv wird, so dass er eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Die oder der Beamte vom Dienst muss dann vor Ort in Zusammenarbeit mit einem Arzt entscheiden, ob die Person in gesundheitlich so schlechter Verfassung ist, dass sie in eines der psychiatrischen Krankenhäuser eingewiesen wird.