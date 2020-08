Wirtschaft in Rommerskirchen : Online-Diskussion über Strukturwandel in Rommerskirchen

Online-Diskussion über Strukturwandel in Rommerskirchen

Wirtschaft in Rommerskirchen

In zwei Jahren werden sieben Kraftwerksblöcke in Rommerskirchens Nachbarstadt Grevenbroich abgeschaltet. Der Strukturwandel steht bevor. Foto: dpa /Horst Ossinger

Rommerskirchen Wer sich für diese sehr viele Menschen auch in Rommerskirchen betreffende Entwicklung des Strukturwandels interessiert, sollte sich am Dienstag, 25. August, ab 18 Uhr auf den Facebook-Kanal von Martin Mertens zuschalten.

Der scheidende Grünen-Politiker Jupp Kirberg hatte unlängst in einer Sitzung im Rathaus Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens aufgefordert, den nicht so tief im Thema steckenden Zuhörern im Saal doch mal die Grundzüge und Hintergründe des Strukturwandels in der Region zu erläutern. Mit Blick auf die fortgeschrittene Stunde hatte der Verwaltungschef dies abgelehnt. .