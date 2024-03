Veranstaltungen in Rommerskirchen Ein neues Oktoberfest für die Gemeinde

Dass die Gemeinde sich vor einiger Zeit zum Bau eines neuen Dorf- und Festplatzes am Rande der Wohngebiete entschieden hat, zahlt sich immer mehr aus. Nachdem es schon bei Weihnachtsmarkt und Schützenfest keine Klagen über Lärmbelästigungen mehr gab, ist Rommerskirchen nun auch attraktiv für den bekannten Veranstalter Marc Pesch geworden, der mit seinem Oktoberfest, einem der größten in der Region, von Grevenbroich in die Gemeinde wechseln und in diesem Jahr seine Premiere am Gillbach feiern wird. Sehr zur Freude von Rommerskirchens Wirtschaftsförderin Franziska Velder, die den Zuwachs im örtlichen Veranstaltungskalender natürlich begrüßt.