Kreisweite Katzenkastrationspflicht Tierschutzverein Oekoven begrüßt Antrag im Kreisausschuss

„Es ist top, wenn es da in Zukunft eine Regelung gibt“, sagt Marianne Seligmann. „Die Frage ist nur: Wie wird das umgesetzt?“ Denn eine Verordnung alleine reiche nicht aus, betonen die Tierschützer. Das könne nur der erste, wenn auch sehr richtige Schritt sein. „Die Verordnung ist wichtig, damit es eine rechtliche Grundlage gibt“, sagt Benjamin Pasternak. In einigen Kommunen des Kreises gebe es eine solche Verordnung schon: in Rommerskirchen schon seit fast zehn Jahren, in Grevenbroich seit fast sechs Jahren. Auch Neuss hat sie, in Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich und Dormagen gibt es sie nicht, in Dormagen ist ein Antrag erst vor wenigen Monaten abgelehnt worden.