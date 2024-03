Spektakel in Rommerskirchen Die Highland Games kehren zurück

Vom Baumstammwerfen übers Tauziehen bis hin zum Kugelstoßen – all diese Aktivitäten sind Teil der sogenannten Highland Games, einer traditionellen Sportart mit Wurzeln im mittelalterlichen Schottland. Eine schottische Tradition, die schon längst auch in Deutschland angekommen ist. Bereits zum neunten Mal wird die Veranstaltung in diesem Jahr in Oekoven ausgetragen. Organisiert von den „Clan McClorey Jüchen“ und den „McClorey Warriors“ finden die Highland Games dieses Jahr vom 1. bis 2. Juni statt und präsentieren wieder ein breites Angebot aus dem Freizeit- und Leistungssport.