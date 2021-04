Für Vierbeiner und Herrchen : Tierheim Oekhoven hält mit Live-Talks den Kontakt

Das Tierheim will weiterhin Tierhalter unterstützen. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Oekhoven Das Tierheim möchte trotz Krise für die Tierbesitzer da sein und im Live-Talk ihre Fragen beantworten und ihnen einige wichtige Themen erklären.

Um trotz Corona-Krise weiterhin mit Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern in Kontakt zu bleiben, hat sich das Tierheim Oekhoven dazu entschlossen, im Rahmen von digitalen Live-Talks die Fragen und Probleme der Hundebesitzer zu beantworten. „Wir wollen all den Fragen, Problematiken und Bereichen des Tierschutzes mehr Raum geben. In unseren Live-Talks haben die Menschen nun die Möglichkeit unsere regelmäßigen Gesprächsrunden live mitzuerleben“, erklärt Benjamin Pasternak, der 1. Vorsitzende des Tierheim Oekhoven.