Ironman aus Rommerskirchen : Eckumer schafft Ironman in Hawaii

Ironman Norbert Schröder war nach seiner Qualifikation in Südafrika erstmals beim Ironman auf Hawaii dabei. Foto: Tinter, Anja (ati)

Eckum Norbert Schröder (56) ist erst kürzlich aus Hawaii zurückgekehrt, wo er den härtesten Triathlon der Welt geschafft hat. Ehrgeiz, Wille und Disziplin machten diesen Erfolg möglich. Im Juni 2020 will er in Frankfurt starten.

Von Sebastian Meurer

Er hat für Bayer Dormagen und den FC Zons Fußball gespielt, zeitweise sogar in der Verbandsliga gekickt: Noch heute sieht sich Norbert Schröder (56) eher als Fußballer, doch seine erst mit 40 Jahren entstandene und sich schrittweise verfestigende Leidenschaft für den Triathlon lässt alle anderen sportlichen Aktivitäten in den Hintergrund treten.

Erst vor wenigen Tagen ist er nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem er vom 11. bis 13. Oktober erstmals am „Ironman Hawaii“, dem härtesten Triathlon-Wettbewerb der Welt, teilgenommen hat. In seiner Altersklasse belegte der Eckumer Platz 57, wofür ihm die Nachbarschaft jetzt einen begeisterten Empfang bescherte. Für Norbert Schröder ist nach dem Ironman vor dem Ironman: Im Juni 2020 will er beim Wettkampf in Frankfurt antreten und hat sich dabei zum Ziel gesetzt, die drei Disziplinen erstmals in einer Gesamtzeit von unter zehn Stunden zu schaffen.

Info Ironman Hawaii - Der härteste Triathlon Was Ältester Triathlon über die Langdistanz Seit wann 1978 Langdistanz 3,86 Kilometer (2,4 Meilen) Schwimmen, 180,2 Kilometer (112 Meilen) Radfahren und 42,195 km (26,2 Meilen) Laufen, Rekord Bei seinem dritten Sieg auf Hawaii erzielte Jan Frodeno aus Deutschland die bisher dort gemessene Bestzeit von 7 Stunden, 51 Minuten und 13 Sekunden.

„Irgendwie“ gut in Form zu sein, nutzt wenig beim Ironman, weiß Schröder, der seine Vorbereitungen mit wissenschaftlicher Akribie betreibt. „Man muss organisiert und strukturiert sein, um konzentriert arbeiten zu können“, sagt der zuletzt als Vertriebsleiter eines in der Automobilbranche tätigen EDV-Unternehmens tätige Norbert Schröder. Neben regelmäßigem Training gilt es nicht zuletzt akribisch auf die Ernährung zu achten, was viele „Ironmen“ aber auch im Triathlon aktiven Frauen zu Vegetariern, nicht selten sogar Veganern mache.

Wie gesagt, Schröder ist von Haus aus Fußballer, und ein besonderes Faible fürs bloße Laufen oder Radfahren hatte er zuvor nie gehabt. Schwimmen hat er sogar erst erlernt, um Triathlon betreiben zu können. „Sicherlich habe ich den Nachteil, dass ich weder vom Schwimmen, Radfahren oder Laufen komme. Dafür habe ich Ehrgeiz, Willen und Disziplin.“, sagt Schröder, der sich als „Wettkampftyp“ sieht. Um die Jahrtausendwende ging seine Zeit als aktiver Spieler zu Ende, und in der Altherren-Mannschaft zu kicken, verspürte Schröder wenig Lust. Da er auf Dienstreisen oft mehrere Tage unterwegs war, versuchte er es zunächst mit dem Laufen, blieb dabei und später kam auch das Radfahren hinzu.

Zum Schlüsselerlebnis wurde für ihn die Westallgäuer Mountainbiketour, für die er 2003 im Urlaub ein Werbeplakat entdeckt hatte. „Ich wollte teilnehmen, hatte aber nichts dabei. Der Veranstalter stellte mir das Rad, Schuhe und Helm kostenlos zur Verfügung und als ich mich im Anschluss noch mal bedankte, kamen wir über seinen Sport, Triathlon, ins Gespräch“, erinnert sich Schröder.

Zunächst wollte er es nur bei einer Langdistanz belassen, geworden sind daraus seither nicht weniger als 14: Schröder hat u.a. drei Mal am Ironman in Südafrika teilgenommen, war vier Mal auf seiner Lieblingsstrecke beim Ironman Europe in Frankfurt unterwegs und bestritt einen Ironman auf Mallorca. Dass dieser Sport einen gewissen Suchtfaktor hat, räumt Schröder ohne Zögern ein, einer geradezu fanatischen Verbissenheit, wie er sie bei Hardcore-Triathlon-Athleten schon festgestellt hat, steht der verheiratete Vater eines erwachsenen Sohns eher reserviert gegenüber.

Für die Teilnahme auf Hawaii hatte er sich vergangenen April als einer der vier Bestplatzierten im südafrikanischen Port Elizabeth qualifiziert. Norbert Schröder zögert keine Sekunde, das gängige Urteil zu bestätigen, dass der Wettkampf auf Hawaii der absolut härteste Triathlon überhaupt ist, wofür nicht zuletzt Temperaturen von knapp unter 40 Grad und die überaus hohe Luftfeuchtigkeit sorgen.