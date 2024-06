Rommerskirchener gewinnt Ironman in Südafrika „Es ist ein schönes Gefühl, in der Weltklasse mitzuspielen“

„Das ist mein größter sportlicher Erfolg“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass er so weit kommen würde, hätte er nicht erwartet. Erst wenige Monate zuvor wollte er einen Schlussstrich ziehen und ganz mit dem Sport aufhören. Denn bei einem Wettkampf im Schwarzwald im September stürzte er mit dem Rad. Die Diagnose: Ellbogen- und Schlüsselbeinbruch. Sofort war dem Rommerskirchener klar: All die Fitness, all das harte Training und die monatelange Vorbereitung waren umsonst. Bei der Ironman-WM im September in Nizza wurde er nur zwei Wochen zuvor Siebter in seiner Altersklasse. „Nach dem Unfall dachte ich: Die ganze Fitness, die ich mir für die WM in Nizza hart erarbeitet habe, ist weg.“

Doch seine Familie ließ nicht zu, dass er seinen Traum aufgibt. Kaum war er operiert, hatte seine Frau einen Physiotherapie-Termin für ihn ausgemacht und sein Trainer einen neuen Trainingsplan erstellt. Zwei Tage nach der OP saß Schröder schon wieder auf dem Rad im Keller und fuhr mit einer Hand, um seinen operierten Arm zu schonen.