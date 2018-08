Nic Flame and Friends überzeugten in Frixheim

Frixheim Nic Flame spielte erstmals mit einer neuen Band beim Frixheimer Sommer.

Die Freunde sind: Schlagzeuger Dirk Martensen, Peter Mertens an der Rhythmus-Gitarre und Bassist Werner Fuchs. „Ich habe sie auf einem ihrer Konzerte kennen gelernt“, sagt Nic Flame, die ihren Namen auch nach der Trennung von ihrer bisherigen Band „Secret Flame“ beibehält, schließlich will sie sich nicht immer einen neuen Namen suchen müssen, wenn sie die Band wechseln sollte. Nic Flame, die auch schon das eine oder andere Solo-Projekt mit eigenen Titeln verfolgt (hat), ist zudem in der Band „Nic Flame & Band“ aktiv, und in der geht es dann schon mal lauter und noch rockiger zu als jetzt mit ihren Freunden, wie die leidenschaftliche Sängerin sagt. Hier reichte das Spektrum von „Creedence Clearwater Revival“ aus den 1960-er Jahren bis hin zu Metallica. Das Publikum im wieder einmal bestens besuchten Pfarrgarten jedenfalls machte durch viel Applaus, zuweilen textsicheres Mitsingen und -tanzen deutlich, dass ihm der Auftritt bestens gefiel.