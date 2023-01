Veranstaltung in Rommerskirchen Würdigung für Ehrenamtler beim Neujahrsempfang

In seiner Rede betonte Mertens die Bedeutung des Ehrenamts und der Vereine, die sich in vielen Bereichen engagieren. Das wolle die Gemeinde auch in diesem Jahr unterstützen und habe deshalb im Haushaltsentwurf die Mittel verdoppelt. Außerdem wies er auf wichtige Projekte hin, zu denen die Eröffnung der neuen Mobilstation gehört, die im März stattfinden soll. Ende des Jahres soll der langersehnte Supermarkt in Anstel öffnen, außerdem soll es neue Wohnmöglicheiten in Widdeshoven, Vanikum und Gill geben. Nach der Erweiterung der Kastanienschule Hoeningen steht nun die Erweiterung der Gillbachschule an, außerdem wird kräftig in die Kitas investiert (“Pfauenland“ in Widdeshoven soll im Spätsommer fertig werden, Kita Sonnenhaus wird erweitert, in Vanikum soll eine neue Kita entstehen). Der Neubau von Bauhof und Tafel soll ebenfalls starten. Die Straßenbeleuchtung werde weiter großflächig auf LED umgerüstet und weitere Investitionen in den Klimaschutz erfolgen.