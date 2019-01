Neujahrsempfang Katholische Kirche : Lob für die neuen Messzeiten

Pfarrer Meik Schirpenbach widmete seine Neujahrspredigt auch der Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus.

Rommerskirchen Neujahrsempfang der katholischen Kirche im Pfarrheim St. Martinus.

Was ihn in den Gemeinden am meisten nerve, sei der Satz: „Das haben wir schon immer so gemacht“, sagte Pfarrer Meik Schirpenbach während des Neujahrsgottesdiensts in der Nettesheimer Pfarrkirche St. Martinus.

Allerdings wäre es ein Missverständnis, darin eine Art von Zwischenbilanz seiner etwas über einjährigen Tätigkeit als Leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Rommerskirchen/Gilbach zu sehen. Eher im Gegenteil: Starres Festhalten an tatsächlich oder vermeintlich Altbewährtem habe er eher in größeren Städten kennengelernt als in seinem jetzigen Wirkungsbereich in Rommerskirchen und Grevenbroichs.

Keinen Zweifel ließ Schirpenbach in seiner Neujahrspredigt daran, dass es für Christen Wichtigeres zu tun gebe als sich ausschließlich mit eigenen Belangen zu beschäftigen. Angesichts des beileibe nicht nur als positiv empfundenen Rekordsommers 2018 mute die 2015 von Papst Franziskus veröffentlichte Enzyklika „Laudato si’ – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ fast schon prophetisch an, meinte Schirpenbach. Das griechische Wort „oikos“ bedeute nichts anderes als das gemeinsame Haus, und dieses bewohnbar zu halten, seien gerade auch Christen verpflichtet, betonte der Geistliche.



Brigitte Holzweiler, Vorsitzende des Pfarrgemeindesrats der Pfarreiengemeinschaft Rommerskirchen/Gilbach, ging bei deren Neujahrsempfang im Pfarrheim St. Martinus gleichfalls noch einmal auf die geänderten Messzeiten an Sonn- und Feiertagen ein. Ausdrücklich zu den „positiven Erfahrungen“ zählt sie hierbei die Tatsache, „dass die Zelebranten wechseln und wir so die Gelegenheit haben, die Seelsorger aus dem gesamten großen Bereich der Katholischen Kirche in Grevenbroich und Rommerskirchen kennen zu lernen“.

Die umfangreichsten Sanierungsarbeiten seit 50 Jahren laufen seit Oktober in der Oekovener Pfarrkirche St. Briktius. Willi Hermanns, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands, hofft, dass sie bis Ende Januar endgültig abgeschlossen werden können.Voraussichtlich im März könne dann ja die „Neueröffnung“ des in seinen ältesten Teilen aus dem 12. Jahrhundert stammenden Gotteshauses gefeiert werden, regt Hermanns an.