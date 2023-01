Neueröffnung in Rommerskirchen Der Traum vom eigenen Kunst-Café

Auf dem Biohof ihrer Eltern in Butzheim, hat sich Maxime Fünger mit nur 23 Jahren im letzten Oktober ihren Traum von der eigenen Selbstständigkeit erfüllt. An diesem Ort trifft Design auf Kaffee. Nach ihrem Abitur war für sie klar, dass sie beruflich unbedingt in den künstlerischen Bereich gehen möchte. „Aber einfach nur Kunst zu studieren, das war mir zu platt“, erzählt Fünger. „Ich wollte nicht nur einfach ein Bild malen und es dann stumm irgendwo aufhängen. Ich wollte mit und über meine Kunstwerke sprechen“, erklärt sie weiter. Also entschied sie sich für den Studiengang Kommunikationsdesign, in dem sie Kunst und Kommunikation verbinden konnte.