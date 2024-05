Neueröffnung in Rommerskirchen Traumkleider für den schönsten Tag im Leben

Da begann der Traum vom eigenen Geschäft, dem „BeBridal“. Es sollte ein Geschäft sein, in der sich jede Braut ein Hochzeitskleid leisten kann und zudem genau das bekommt, was sie sich von Herzen für den wichtigsten Tag in ihrem Leben wünscht. Claudia Topp begann zu recherchieren und nahm Kontakt mit internationalen Stores und Designern auf. Diese waren von dem Konzept der Neugründerin gleich überzeugt und boten ihr Kooperationen an. Claudia Topp bekam die Möglichkeit, Neuware aus vergangenen Saisons, Ausstellungsstücke und zu viel produzierte Ware kostengünstiger einkaufen zu können. „BeBridal“ war geboren. „Ich eröffnete dann in Königsdorf mein erstes eigenes Geschäft. Neben mir gab es so gut wie gar keine Konkurrenz.“