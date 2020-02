Neuer Heimatpreis in Rommerskirchen : SPD und CDU wollen Ehrenamt stärker belohnen

Neuer Heimatpreis in Rommerskirchen

Rommerskirchen Beiträge, die das Heimatbewusstsein in Rommerskirchen stärken, sollen mit einem neuen Preis ausgezeichnet werden.

„Wir in Rommerskirchen wissen um das große ehrenamtliche Engagement vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, die unser Rommerskirchen für viele zur Heimat machen“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen. Damit der Heimatpreis in Zukunft verliehen werden kann, ist noch ein entsprechender Ratbeschluss notwendig. Die Idee des Heimatpreises: Projekte und Aktionen, die allgemein zugänglich, nachhaltig und bis zu einem Stichtag abgeschlossen oder umsetzungsreif geplant sind, können sich bewerben. Auch Publikationen oder Kunstwerke hätten die Chance auf den Preis.