„Klotzweed“ oder „de Fluhjass“ : Rommerskirchen bekommt neue Schilder mit historischen Straßennamen

Die Interessengemeinschaft „Heimat und Historie NE-BU“ kümmert sich um die Geschichte des Doppeldorfes Nettesheim-Butzheim. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Nettrsheim/Butzheim „Klotzweed“, „de Bruuchstroß“, „de Fluhjass“ und „Oekovener Stroß“ erinnern an die Vergangenheit des Doppeldorfes Nettesheim-Butzheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Die Interessengemeinschaft Heimat+Historie aus Nettesheim besteht zwar erst seit viereinhalb Jahren, doch in dieser relativ kurzen Zeit hat er bereits bemerkenswert viele Projekte umgesetzt oder initiiert, die die Geschichte von Nettesheim und Butzheim lebendig halten. Dazu gehört auch die Erinnerung an historische Straßenbezeichnungen, die zusätzlich zu den aktuellen Straßennamen auf Schildern angebracht werden. Geschehen ist dies bereits am Lommertzweg (“En de Lommertzhött“) und an der Bachstraße (“Am Bacheng“). Wie nun in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause bekannt wurde, werden von der Interessengemeinschaft demnächst vier weitere Straßenschilder um die alten Bezeichnungen ergänzt.

Die Interessengemeinschaft um die Vorsitzende Kathi Schmitz und deren Stellvertreter Walter Giesen hat sich für folgende Vorschläge entschieden: der ehemalige Sportplatz neben dem Schützenplatz erhält zusätzlich die alte Bezeichnung „Klotzweed“, die Straße Am Eichelsberg in Butzheim „de Bruuchstroß“, die Flurgasse, ebenfalls in Butzheim, „de Fluhjass“ und die Ziegelstraße in Nettesheim „Oekovener Stroß“.

Darüber hinaus soll auf der Grünfläche an der Marienstraße an das ehemalige Nettesheimer Krankenhaus erinnert werden. Dieser Platz erhält nach der Einsegnung einer alten Glocke, die aus der einstigen Krankenhauskapelle stammt und nach jahrelangem Verschwinden wiedergefunden worden war, am 11. September den Namen Maria-Hilf-Platz.

Im vergangenen Herbst hatte die Interessengemeinschaft ein Buch veröffentlicht, in dem der historische Wanderpfad Nettesheim-Butzheim beschrieben wird. 41 Stationen sind es, an denen Wanderer oder Spaziergänger in die Geschichte des Doppeldorfes eintauchen können. Darunter zum Beispiel die Stelle an der Dorflinde, wo einst Rübenkraut produziert wurde. Das Buch ist 220 Seiten stark und im DIN A5-Format erschienen. Es ist kostenlos im Bürgerbüro der Gemeinde erhältlich.

(ssc)