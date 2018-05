Rommerskirchen: Neue Hoffnung für Windkraft im "Muhretal"

Rommerskirchen FDP-Chef Kunz setzt darauf, dass die Liberalen im Landtag die 1500-Meter-Grenze durchsetzen.

Brockes berichtete in dem Gespräch mit Kunz, dass der liberale Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart die vom Kabinett beschlossenen Änderungen am Landesentwicklungsplan (LEP) vorgestellt hat, die nun in einem Beteiligungsverfahren diskutiert werden.

Dazu erklärt Dietmar Brockes: "Die Änderungen am LEP setzen um, was wir in der FDP-Landtagsfraktion seit langem fordern und auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben: Der Ausbau der Windenergie wird nun in geordnete Bahnen gelenkt. Wir haben sofort nach der Übernahme der Regierungsverantwortung im vergangenen Jahr gehandelt und alle auf Landesebene möglichen Schritte für faire Rahmenbedingungen bei der Windenergie unternommen."