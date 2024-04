Neuansiedlung in Rommerskirchen Knappmann will bei Rekultivierung der Tagebaue mitmischen

Bis die Renaturierung des Braunkohletagesbaus angegangen wird, will Knappmann hier im Rhein Kreis Neuss und Umgebung Aufträge übernehmen. Erste Erfolge können bereits verzeichnet werden. Zu den neuen Projekten, die in den vergangenen Wochen akquiriert werden konnten, gehört das Anlegen einer großzügigen Spielplatz- und Grünanlage in Kaarst. Dieses Projekt hat ein Volumen im siebenstelligen Bereich. Hinzu kommt ein Auftrag in Düsseldorf – hier geht es um die Entwicklung von Grünbereichen auf dem Areal einer Gesamtschule. Außerdem soll eine parkähnliche Anlage an einer Gesamtschule in Troisdorf-Sieglar umgesetzt werden. Von Rommerskirchen aus werden außerdem die Erd- und Grün-Arbeiten beim Neubau eines Großprojekts in Köln sowie die Renaturierung einer ehemaligen Mülldeponie in Köln-Ehrenfeld angegangen. Dort entstehen großzügige Parkanlagen. Bürgermeister Martin Mertens bestätigte den „Riecher“ von Knappmann: „Im Rahmen des Strukturwandels wird hier sehr viel geschehen.“ Bei Knappmann muss auch noch einiges geschehen: Es müssen noch offene Stellen besetzt werden. Gesucht werden Maschinisten, die sich mit großen Erdmaschinen auskennen, Landschaftsbauer, klassische Gärtner und Quereinsteiger mit handwerklichem Können. Das Familienunternehmen Knappmann 1960 gegründet und hat derzeit 170 Mitarbeitende. Große Flächen zu renaturieren, ist eine Hauptaufgabe des Unternehmens. Ein Beispiel ist der 4,5 Hektar große Rhein-Park in Duisburg. Er entstand auf dem Gelände eines Stahlwerks.