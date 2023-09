Schützenfest in Rommerskirchen Doppeldorf feiert bei strahlendem Sonnenschein

Wer sich als eine „Historische Deutsche Schützenbruderschaft“ seit dem Jahr 1300 vorstellt, der versteht zu feiern. Der Blick in die große Runde des Festzelts beim Schützenfest in Nettesheim-Butzheim bewies das in aller Deutlichkeit am Montag bei den Jubilar-Ehrungen. Den Hohen Brüderschaftsorden erhielten Dominik Holz, die amtierende Majestät, und Andreas Stamm. „Für besondere Verdienste in den vergangenen zehn Jahren“, so wurde Brudermeister Toni Jordans nicht müde zu betonen. Nur Positives bekam auch der Königszug „Jecke Boschte“ zu hören, dessen nicht nur akustisch auffallende rheinische Besonderheiten darin kulminierten, „dass sie der Bruderschaft eng verbunden sind“. Von dort war es nicht weit bis zum Königspaar selbst, das übers Regierungsjahr ihrer majestätischen Würde, von der Pandemie unbehelligt, kräftig zugepackt hat. Ihnen war kein offizieller Anlass oder Besuch befreundeter Vereine zu viel.