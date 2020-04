Naturschutz in Rommerskirchen : Grüne rufen zum Baum-Gießen auf

Rommerskirchen Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus Rommerskirchen will mithelfen, den Bäumen frühzeitig das dringend benötige Wasser zur Verfügung stellen. Die Gemeindeverwaltung vergibt Patenschaften für Beete und Bäume.

Zwar hat es noch im Februar überdurchschnittlich viel geregnet, seitdem aber überhaupt nicht mehr. „Deswegen wollen wir lieber früh genug anfangen, statt später nur noch Schadensbegrenzung zu betreiben“, sagte Jupp Kirberg, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Besonders die jungen Bäume können noch mit Gießkanne oder Schlauch bewässert werden. Für die älteren und größeren Bäume wird die Gemeinde wie im vergangenen Jahr auf die Hilfe der Feuerwehr zählen. Wenn die Temperaturen 30 Grad Celsius in der direkten Sonnenbestrahlung erreichen, verdunstet ein großer Baum bis zu 400 Liter Wasser am Tag. „Empfohlen wird derzeit eine Wassergabe von 300 Liter einmal pro Woche, ältere Bäume benötigen 500 Liter. Wichtig ist, das Wasser auch in tiefere Schichten der Baumscheibe dringen zu lassen. Gutes Gießen dauert daher ca. 45 Minuten“, so die Grünen.