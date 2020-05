Natur in Rommerskirchen : Den Butzheimer Bienen auf der Spur

Rommerskirchen Die Grünen haben anlässlich des Weltbienentags am 20. Mai eine Exkursion zu Bienen und Blühstreifen in der Gemeinde unternommen. Eine Feststellung dabei: Häufig profitieren nur Honig-, aber keine Wildbienen.

„Das Bewusstsein, etwas gegen den Artenschwund unternehmen zu müssen, scheint auch in Rommerskirchen geweckt“, erklärt Gunnar Dykstra, Sprecher der Teilfraktion Natur + Umwelt von Bündnis 90 / Die Grünen. Die ersten geschotterten Flächen würden zurück gebaut, so an den Parkplätzen am Hallenbad und Friedhof Nettesheim. Dabei unterstützt die Biologische Station die Gemeinde.