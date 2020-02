Nachbarschaftshilfe in Rommerskirchen : „Helfenden Hände“ ziehen positive Bilanz

Nachbarschaftshilfe in Rommerskirchen

Rommerskirchen Eine positive Bilanz ziehen die Mitstreiter der Einrichtung, die vor fünf Jahren gegründet wurde.

Aktive Nachbarschaftshilfe wird seit fünf Jahren in Rommerskirchen praktiziert: Seit 2015 existiert das Projekt „Helfende Hände“ der Initiatoren Walter Grubert und Albert Glöckner, des ehemaligen Bürgermeisters. Ziel des Projektes – einer Gruppierung innerhalb des Netzwerks 55 + – ist es auch heute noch, Menschen unbürokratisch und zeitnah Hilfe anzubieten. Das gilt vor allem für einen überschaubaren und kurzzeitigen Bedarf. Die Hilfen setzen dort an, wo Familien- und Nachbarschaftsstrukturen fehlen, auf die sonst im gegenseitigen Miteinander zurückgegriffen werden kann. Die Hilfen dienen auch der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte.

Die Hilfe wird den Anfragenden generationsübergreifend und kostenfrei gewährt. Es handelt sich um Hilfestellungen alltäglicher Art, die von ehrenamtlich engagierten Menschen angeboten und ausgeführt werden. Wie Walter Grubert erklärt: „Anfragen kann jeder Rommerskirchener Bürger und jede Rommerskirchener Bürgerin jeden Alters. Der oder die Hilfesuchende sollte in der jeweiligen Bedarfssituation nicht in der Lage sein, sich aus eigener Kraft helfen zu können.“ Es handelt sich um Hilfen in Form von kleineren Erledigungen, die zum angefragten Zeitpunkt nicht selbst getätigt werden können.