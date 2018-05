Rommerskirchen: Nach der Prozession wird Pfarrfest gefeiert

Die kfd-Sprecherin Martina Fünger ist stolz auf das Engagement der Ehrenamtler in der Gemeinde St. Martinus. Foto: LH

An Fronleichnam feiert die Gemeinde St. Martinus traditionell ihr Pfarrfest. Kommenden Donnerstag, 31. Mai, werden wieder alle Ehrenamtler der sich über vier Dörfer erstreckenden Gemeinde an einem Strick ziehen. "Jede Gruppierung innerhalb der Pfarrgemeinde trägt einen kleinen Teil zum Gelingen des Pfarrfests bei", sagt Martina Fünger, die im April zur neuen Sprecherin der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) gewählt wurde.

Die heilige Messe beginnt an Fronleichnam um 8.30 Uhr in St. Martinus. Die Prozession führt von Nettesheim über Frixheim und Anstel nach Butzheim und zurück zur Kirche. Gegen 11 Uhr startet das Pfarrfest. Bei dem gibt es eine bestens bestückte Caféteria ebenso wie einen Grillstand. Reibekuchen sind ebenso im Angebot wie Spanische Spezialitäten. "Gesundes für Jung und Jüngere" findet gleichfalls sein Publikum. Für die kleinen Besucher steht die Hüpfburg zur Verfügung, zudem gibt es verschiedene (Wettkampf-)Spiele. Hinzu kommen eine gut bestückte Preisbude sowie eine Tombola. Insgesamt werden rund 70 Ehrenamtler in Einsatz sein.