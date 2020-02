Vorfall in Rommerskirchen : Mutter und Sohn flüchten nach Verkehrsunfall zu Fuß

Rommerskirchen Nach dem Zusammenstoß mit einem Transporter in Rommerskirchen sind ein Autofahrer und seine Mutter zu Fuß vom Unfallort geflüchtet - und haben ihren kaputten Wagen zurückgelassen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Das teilt die Polizei mit. Ein Sprinterfahrer war am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs als ihm - nach eigenen Angaben - an der Einmündung "Am alten Wasserwerk" plötzlich ein Mercedes die Vorfahrt nahm und in die Seite fuhr.