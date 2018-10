Mutmachbuch für Angehörige von Demenzkranken

Buchpräsentation : Demenz: Monika Pigorsch macht Mut

Monika Pigorsch war bis 2016 in Rommerskirchen tätig. Nun kommt sie als Dozentin zurück in die Gemeinde und informiert über den angemessenen Umgang mit Demenzkranken. Foto: Anja (ati),Tinter

Rommerskirchen Die frühere Leiterin des Caritas-Hauses St. Elisabeth betätigt sich als Dozentin und Autorin. In Kürze kommt sie in den Rommerskirchener Ratssaal, um Angehörige von Menschen mit Demenz Tipps zu geben und sie zu stärken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Monika Pigorsch hat viele Jahre in der Altenpflege gearbeitet und weiß, wovon sie spricht und schreibt. Mit dem Thema Demenz beschäftigt sie sich seit ungefähr zwei Jahrzehnten. Und sie weiß, wie belastend diese Erkrankung vor allem für die Angehörigen Betroffener sein kann. Doch es gibt auch positive Erkenntnisse. Diese möchte sie vermitteln, den Angehörigen damit Mut machen, sich der Situation zu stellen, und sie stärken.

Von 2009 bis 2016 hatte die Diplom-Sozialpädagogin Pigorsch das Seniorenheim Caritas-Haus St. Elisabeth in Rommerskirchen geleitet, davor das St. Lioba-Haus in Neuss. Nach Rommerskirchen kehrt sie am Dienstag, 30. Oktober, zurück. Ab 18.30 Uhr referiert sie im Ratssaal des Rathauses an der Bahnstraße auf der Grundlage ihres im Springer Verlag erschienenen Buches „Diagnose Demenz: Ein Mutmachbuch für Angehörige“.

Info Freier Eintritt im Ratssaal Was Veranstaltung „Diagnose Demenz“ mit Monika Pigorsch Wann Dienstag, 30. Oktober, 18.30 Uhr, im Ratssaal der Gemeinde Eintritt frei Anmeldung bei Gerda Moritz unter 02183 800-60 oder E-Mail an gerda.moritz@rommerskirchen.de

Mit dem Thema „Demenz“ haben viele Menschen noch immer Berührungsängste, heißt es in der Einladung, die die Gemeindeverwaltung verschickt hat: „Es löst unwillkürlich Assoziationen aus, die sich bisweilen mit der Realität decken, häufig jedoch auch nicht oder nur ungenügend.“ Ein typisches Klischee: Menschen mit Demenz leiden. „Man hört immer wieder, dass Leute sagen: ,Bloß nicht dement werden, da wäre ich lieber tot’. Dabei können Menschen mit Demenz durchaus glücklich sein“, sagt Monika Pigorsch.

Kinder wiederum, die sich um ihre dementen Eltern kümmern, könnten auch viel über sich selbst und ihr eigenes Leben erfahren. Wenn bei einer Demenzerkrankung Eigenschaften wie zum Beispiel überzogenes Pflichtbewusstsein besonders in den Vordergrund träten, lasse das mitunter Rückschlüsse auf Erziehungsweisen zu, die an die Nachkommen weitergegeben worden sein könnten. Den Kindern stelle sich dann zum Beispiel die Frage: „Habe ich das auch?“

Monika Pigorsch glaubt, dass eine Demenzerkrankung Kinder und Eltern auch zusammenschweißen kann – sofern die Voraussetzungen stimmen. „Die Beziehungen müssen früher, vor der Erkrankung, gestimmt haben“, sagt die Fachfrau. „Bindung ist ein sehr wichtiges Thema.“ Gleiches gelte für den Umgang einer oder eines Nicht-Erkrankten mit erkranktem Ehemann oder erkrankter Ehefrau. Sei die Behandlung des Dementen lieblos, habe die Beziehung in der Regel auch früher schon nicht gestimmt, so Monika Pigorschs These.