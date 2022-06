Musikevent in Rommerskirchen : Rock und Pop beim Frixheimer Sommer

Frixheim Das Programm für die zehnte Auflage des Musikevents steht fest. Sieben Bands warten auf zahlreiche Zuhörer auf der Wiese neben der Kreuzkirche.

Das Programm des Frixheimer Sommers 2022 steht fest. An sechs Samstagen in den Sommerferien wird die Wiese von 15 bis 18 Uhr zur Bühne für lokale Bands. Für Essen und Getränke wird wie immer gesorgt, auch ein Kinderprogramm wird angeboten. Nach Corona-bedingter Zwangspause freuen sich nicht nur die Bands riesig auf das Open-Air-Event auf der Wiese neben der Frixheimer Kreuzkirche, sondern auch die Veranstalter, die Evangelische Kirchengemeinde Rommerskirchen.

„Ich freue mich total darauf“, sagt der neue leitende Pfarrer, Thorben Golly. „Ich bin selbst auch Musiker durch und durch und werde die Zeit, in der ich hier in Rommerskirchen bin, auch abrocken“, sagt er. Mitspielen wird er (noch) nicht, sein Part besteht in diesem Jahr darin, den Bikergottesdienst zu gestalten. „Der findet am ersten Samstag statt, am 2. Juli“, erklärt Volker Press von den „Motorradfreunden Rommerskirchen“. Die Biker treffen sich um 13 Uhr, machen eine Tour und kommen gegen 15.30 Uhr zurück. „Jeder der möchte, kann mitfahren“, sagt er. „Nur der Tank sollte voll sein.“