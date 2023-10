Musiker aus Rommerskirchen Stephan Georg bringt neues Soloalbum raus

Der Titel des neuen Albums wurde bewusst ähnlich dem Werk "Eat The Heat" von Accept, das David Reece Ende der Achtziger Jahre eingesungen hatte, gewählt. „Somit ist die neue, zehn Songs umfassende Scheibe eine Verneigung und ein Tribut vor der damals außergewöhnlichen Platte“, sagt Stephan Georg. „David zeigt sich immer noch in allerhöchster Topform und legt hier erneut eine Gänsehaut erzeugende Vocal- Performance an den Tag“, freut sich der Gitarrist. „Swallow The Glow“ ist im typischen Heavyrock-Stil der Achtiger gehalten, prescht geradeaus los und wurde von Soundmeister Torben Enevoldsen in Kopenhagen amtlich veredelt. Neben David Reece an den Vocals und Stephan Georg an den Gitarren ist erneut Bassist Stefan Drees dabei. An den Drums ist u.a. Nello Savinelli (Bangalore Choir) zu hören.