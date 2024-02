Musik aus Rommerskirchen “Butzrock“ starten mit neuem Schlagzeuger durch

In den vergangenen 12 Jahren hat die Gruppe Höhen und Tiefen erlebt. Vor allem Corona ist nicht spurlos an den Musikern vorbeigeganen. Auftritte mussten abgesagt werden, Proben konnten nicht stattfinden. In diesem Jahr will die Deutschrock-Coverband neu durchstarten. Am 17. und 18. August sind Butzrock beispielsweise zum dritten Mal beim Sommerfest in Gohr-Broich mit dabei.