Müll in Rommerskirchen So funktioniert die Glasentsorgung

Immer wieder haben Kommunen mit Müll zu tun, der illegal in der Natur entsorgt wird – auch in der Gemeinde Rommerskirchen hat es in den letzten Monaten mehrere solcher „wilden“ Müllhalden gegeben. Mitunter findet man auch Glas, das achtlos in die Natur geworfen oder falsch entsorgt wird. Doch beim Glas sind die Recyclingquoten in Deutschland recht gut, rund 85 Prozent der Verpackungen aus Glas werden erfasst. Auch in Rommerskirchen besteht ein flächendeckendes Angebot an Glascontainern, in denen die Bürgerinnen und Bürger ihr Altglas entsorgen können.