Mülltrennung in Rommerskirchen Gemeinde macht mit bei bundesweiter Aktion

Ein riesige Hafermilchverpackung am CAP? Was soll das denn? Am Dienstag, 4. Juni, macht die auffällige XXL-Verpackung auf ein wichtiges Thema der Gemeinde Rommerskirchen aufmerksam: die richtige Mülltrennung. Rund um die riesige Verpackung informiert die Abfallberatung als Partnerin der Aktion „Deutschland trennt. Du auch?“ über das richtige Trennen von Verpackungsabfällen. Ziel der bundesweiten Aktion ist, so viele Menschen wie möglich zu mehr und besserer Mülltrennung zu motivieren – für mehr Recycling. Schirmherrin der bisher größten Partneraktion für richtige Mülltrennung ist Bundesumwelministerin Steffi Lemke.