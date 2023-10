Internationale Muaythai-Wettbewerbe Starke Vorstellungen der Bujin Gym-Athleten

Es war eine lange und harte Vorbereitungsphase für Melina Feyerabend und Meiko Steffenhagen im Bujin Gym Rommerskirchen. Beide Athleten wurden erstmals von den Bundestrainern in das Nationalteam berufen. Melina Feyerabend nahm an der Junioren-Weltmeisterschaft und Meiko Steffenhagen am Muaythai World Cup 2023 teil, welche zeitgleich in Kemer/Türkei vom Muaythai Weltverband ausgerichtet wurden.